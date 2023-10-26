В России появилась новая замена Lada Largus от Renault

Пока «АвтоВАЗ» безуспешно пытается перезапустить производство одной из своих самых популярных вместительных моделей – Lada Largus – в России начали появляться автомобили из этого же сегмента, но выпущенные компанией Renault. Благодаря увеличенному пространству внутри они способны уместить внутри гораздо больше груза, нежели в российской модели. Но есть один нюанс – стоят они совсем недешево.

По информации Daily-Motor.Ru, параллельные импортеры ввезли в РФ несколько экземпляров универсалов и фургонов Renault Express.

Это машины 2023 года выпуска, оснащенные 1,5-литровым 75-сильным дизельным двигателем, либо 1,6-литровым бензиновым мотором, выдающим 108 л.с. В качестве трансмиссии во всех случаях используется «механика».

Renault Express – это переживший модернизацию «каблучок» Dokker. Длина машины равна 4394 мм, ширина – 2079 мм, высота – 1842 мм, а размер колесной базы составляет 2812 мм.

Для сравнения, француз почти на 100 мм короче «Ларгуса», но обходит его по ширине на целых 344 мм, а также по высоте на 214 мм. Правда расстояние между осями у российской модели все же больше (на 93 мм).

Объем багажника Renault Express равен 800 литрам, тогда как в случае с Largus этот показатель составляет 560 литров.

Несмотря на то, что Express представляет собой автомобиль условно бюджетного сегмента, в России он оказался совсем недешевым. Новые грузовые фургоны сейчас стоят у нас от 3 миллионов 600 тысяч рублей, тогда как за пассажирские универсалы просят минимум 3 миллиона 500 тысяч рублей.