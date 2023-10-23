Suzuki Jimny получил несколько крутых версий для Бразилии

С тех пор, как внедорожник Suzuki Jimny четвертого поколения увидел свет, прошло уже пять лет. Несмотря на это, продажи этой нишевой модели японской марки держатся на высоком уровне, но длиться это вечно, разумеется, не будет. В «Сузуки» это понимают и готовы поддержать интерес покупателей появлением у «Джимни» специальных версий. Одни из них недавно появились в Бразилии и представляют собой очень интересные проекты.

Автомобили получили названия 4Style и 4Expedition. Лимитированные внедорожники будут продаваться только на латиноамериканском рынке, а значит другим странам они не достанутся.

Версия 4Expedition выглядит так, будто готова отправиться в кругосветку. Машина получила лифтованную подвеску от самого автопроизводителя, а это значит, что переживать о том, что автомобиль лишится гарантии, не стоит.

Помимо доработанного шасси для специального «бразильского» Jimny предусмотрели «зубастые» покрышки, корзину на крыше, колеса с бедлоками, а также скальные слайдеры.

Вариант 4Style идет в противоположном направлении, представляя собой внедорожник для асфальтового полотна. Его внешние отличия от простого «Джимни» заключаются в спортивной радиаторной решетке и крыльях, а также бамперах, которые подобрали для максимально элегантного внешнего облика.

Завершают картину черные колесные диски и обновленный интерьер.

Механически обе спецверсии Jimny идентичны. Они используют под капотом стандартное оснащение, включающее в себя 1,5-литровый 100-сильный бензиновый мотор (130 Нм) и 4-диапазонную автоматическую трансмиссию. Привод – разумеется, полный.

Цены на специальные исполнения Suzuki Jimny для Бразилии объявят в ближайшие несколько недель, после чего они поступят в продажу на местном рынке.