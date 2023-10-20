Первый электрический кроссовер Suzuki, разработанный с Toyota: как он будет выглядеть

В начале года компания Suzuki представила концептуальный кроссовер, работающий на электричестве, который должен повести марку в «зеленую» эпоху. Машина получила название eVX и стала совместным проектом «Сузуки» и «Тойота», поскольку была построена на модульной платформе e-TNGA. Как этот автомобиль будет выглядеть в серийной версии показал независимый дизайнер с ником «Theottle».

По мнению автомобильного художника, «товарный» вариант Suzuki eVX получит более консервативный внешний облик, нежели прототип, дебютировавший на автосалоне в Индии в начале 2023 года.

У машины будет гораздо более простая оптика спереди и сзади, вместо камер появятся обычные наружные зеркала традиционного размера, а также простые дверные ручки, а не скрытые в кузове и менее футуристичные колесные диски.

Длина дебютного электрического «паркетника» Suzuki должна составить 4,3-метра, ширина – 1,8-метра, а высота – 1,6-метра. Таким образом, по габаритам он окажется аналогом актуального SX4.

Технические подробности о машине пока держатся в секрете, но известно, что помимо «тойотовской» платформы у нее будут китайские аккумуляторы, которые предоставит Suzuki «поднебесная» марка BYD. По слухам, в качестве них выступят литий-железо-фосфатные батареи серии Blade.

Официальная премьера нового кроссовера Suzuki в серийной итерации состоится в 2025 году. Продавать его будут как в Азии, так и Европе.