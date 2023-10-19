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Toyota «затизирила» новый загадочный автомобиль: есть несколько версий, что это за машина 

Наиболее правдоподобная – речь идет о новой Camry

Текст: Ростислав Архипов
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Пресс-служба Toyota выложила на своих страницах в соцсетях тизер новой неназванной модели, премьера которой должна состояться уже в ближайшее время. Что это за машина – загадка. Подпись к изображению малоинформативна и звучит следующим образом: «грядет новый рассвет».

Взглянув на затемненный тизер можно с уверенностью предположить, что речь точно не идет о кроссовере или внедорожнике (клиренс и обвес явно легковушечный). Но это и не спортивный автомобиль, поскольку в салоне виднеются подголовники. Так что Toyota засветила седан либо хэтчбек. 

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Есть определенный шанс, что японцы готовятся представить спортивную версию Prius с литерой GR, мощность которой должна составить 302 лошадиных сил, но световая подпись машины явно не сочетается с обычным хэтчбеком. 

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Альтернативный вариант – премьеру ожидает седан GR Corolla, хотя, опять же, светотехника не стыкуется с новой «Короллой».

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Остается только одна более-менее рабочая версия. На изображении продемонстрирован тизер нового поколения Toyota Camry, актуальная генерация которой продается с 2017 года и нуждается замене. 

Слоган «грядет новый рассвет» может означать, что знаменитая 4-дверка японской марки получит водородную или электрическую силовую установку. Правда Camry немного не та модель, которая быстро адаптируется к новым технологиям.

В Toyota не делятся датами премьеры этой модели, так что до момента, пока ее покажут, могут пройти месяцы. 

Источник:CarBuzz
Фото:Toyota

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