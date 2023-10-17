Раскрыт недооцененный японский кроссовер с ценой/качеством

Современные кроссоверы от японских автопроизводителей не страдают дефицитом внимания со стороны покупателей, но в их общем списке имеется как минимум один представитель, который сильно недооценен даже несмотря на высокие показатели продаж в линейке самого автопроизводителя.

Таким автомобилем американское издание «HotCars» называет «паркетник» Mazda CX-5. Компактный кроссовер, появившийся на рынке в 2011 году, стал бестселлером в гамме «Мазды», но с тех пор так и не смог выбиться в абсолютные лидеры в сегменте даже несмотря на множество преимуществ перед конкурентами.

В список неоспоримых плюсов CX-5 журналисты из США заносят его линейку двигателей, состоящую из агрегатов с идеальным балансом производительности и надежности.

Помимо атмосферных моторов «Мазда» предлагает для своего самого продаваемого кроссовера вариант с «наддувом», турбину которого называют одной из лучших на рынке по длительности «турбоямы». Речь идет о 2,5-литровом агрегате SkyActiv-G Dynamic Pressure Turbo, выдающем 227 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента.

Помимо гаммы моторов CX-5 удостоился похвалы со стороны американских экспертов за привлекательный дизайн, качественный интерьер и приемлемое грузовое пространство, а также хорошую обзорность с водительского кресла, отличную управляемость и богатое оснащение в «топовых» комплектациях.

Резюмируя в обзоре заокеанские журналисты называют Mazda CX-5 самым незаслуженно недооцененным японским кроссовером, который в максимальных версиях точно стоит своих денег (в США за такие машины просят примерно 43 тысячи долларов или 4,2 млн рублей).

Как известно, CX-5 сейчас продается и в России. Причем это уже не те машины, что выпускались на заводе во Владивостоке или же поставлялись официально из Японии.

Все предложения этого кроссовера в РФ сегодня – это параллельно импортированные автомобили. За праворульные машины у нас сейчас просят от 2 миллионов рублей, тогда как «топовые» версии леворульных «паркетников» оцениваются в сумму до 6 миллионов 500 тысяч рублей.