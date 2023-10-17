Внедорожный минивэн Hyundai Stargazer X на базе Creta обзавелся ценником

В линейке компании Hyundai недорогой компактвэн Stargazer появился еще прошлой осенью. Машину спроектировали на платформе бестселлера Creta, но продавали только в обычной версии.

В начале августа у «Старгайзера» появилась версия X, которая отличается от простого вэна улучшенными внедорожными характеристиками. Накануне такие машины обзавелись официальным прайс-листом.

Первым рынком для Stargazer X оказались Филиппины. Там за специальный вариант бюджетного минивэна собираются просить от 1 миллиона 348 тысяч местных песо. При пересчете на российскую валюту это около 2 миллионов 300 тысяч рублей.

При этом обычный Stargazer в этой стране стоит от 1 миллиона 68 тысяч филиппинских песо или 1,8 млн рублей.

Главные отличия версии X от простого минивэна заключаются в его внешнем облике. Машине достались рейлинги на крыше, выштамповки на капоте, иная решетка радиатора, а также пластиковый обвес, расположенный по периметру кузова.

Из «внедорожных» доработок можно выделить лишь прибавку в дорожном просвете, которая составила всего 5 миллиметров (200 мм против 195 мм).

Технически автомобиль ничем не отличается от простого Stargazer и комплектуется 1,5-литровым атмосферным бензиновым мотором, выдающим 113 лошадиных сил и 144 Нм. Связку ему составляет интеллектуальная вариаторная трансмиссия IVT. Привод может быть только передним.