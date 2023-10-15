Lexus LS 430 с пробегом под 1 млн километров привели в состояние нового автомобиля (видео)

Многие автовладельцы чувствуют настолько высокую связь между собой и своей машиной, что порой не готовы расставаться с уже казалось бы отъездившими своё автомобилями, тратя бешеные деньги на их восстановление.

Очередным таким проектом поделился блогер с YouTube-канала «The Car Care Nut», продемонстрировавший комплекс работ по возвращению 22-летнего Lexus LS 430 с пробегом около миллиона километров в приятное для использования состояние.

Процесс начался с полной разборки автомобиля, в ходе которой машина лишилась всех компонентов интерьера вплоть до голого металла. Затем команда детейлеров приступила к тщательной очистке деталей, чтобы удалить следы грязи, накопившейся с 2001 года.

После того, как работы были завершены, пришло время собрать все компоненты обратно, что оказалось непростой задачей и потребовало немало времени.

Основной проблемой для специалистов стала уникальность конструкции системы отопления и вентиляции, а также кондиционирования воздуха, с которыми пришлось повозиться.

Следующим шагом в процессе стала установка всех деталей крыши, включая люк, обивку потолка, козырьков и электроники. За ними последовала область передней панели, включая рулевую колонку, педали и центральные панели.

С того момента, как салон Lexus LS стал выглядеть как вполне пригодный для эксплуатации, машине вернули ковровое покрытие, ремни безопасности и сиденья, а также остальные детали интерьера.

Конечный результат оказался впечатляющим. О том, что этот «Лексус» проехал 965 тысяч 606 километров, внутри говорят разве что небольшие складки на кожаных сиденьях, тогда как в остальном интерьер машины выглядит так, словно способен выдержать как минимум еще точно такой же километраж, а то и больше.