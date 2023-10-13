Появились первые фото салона рестайлингового седана Genesis G80

Премьера корейский премиальной 4-дверки Genesis G80 состоялась в 2016 году. С тех пор автомобиль стал бестселлером марки и по своей сути дал название новоиспеченному бренду, поскольку изначально это название использовали в Hyundai Genesis.

Три года назад G80 перешел в новое поколение, а теперь готовится его рестайлинговая версия. Как будет выглядеть ее салон накануне показали фотошпионы из Сеула.

Снимки внутреннего убранства нового Genesis G80 опубликовало местное издание «The KCB». Автомобильным папарацци удалось заглянуть внутрь припаркованного тестового автомобиля, причем как на передний ряд, так и на задний.

На передней панели оказался хорошо заметен новый широкоформатный дисплей, который по своему форм-фактору повторяет 27-дюймовый OLED-экран, доставшейся родственному кроссоверу GV80. Он совмещает в себе тачскрин мультимедийной системы и цифровую комбинацию приборов.

Изменению внутри также должны подвергнуться дверные карты, отдельные элементы «торпедо», шайбы управления трансмиссией и режимами езды плюс подлокотник на заднем ряду.

Напомним, именно седан G80 является самым продаваемым в линейке Genesis. С 2016 года совместно с его электрической модификацией покупатели приобрели порядка 390 тысяч 700 единиц таких машин.

Официальная премьера модернизированной 4-дверки в Корее состоится в середине следующего года. В Европе машина появится не раньше конца 2024-го.