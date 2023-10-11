Mitsubishi eK Cross EV – новое поколение «Автомобиля года в Японии» появится в 2025 году

В июне 2022 года компания Mitsubishi в рамках совместной разработки с Nissan представил новый компакт-кар, работающий на электричестве. Машину назвали eK Cross EV. В Японии новинку встретили более чем позитивно и даже присвоили ей звание «Автомобиля года». Тем не менее есть информация, что для модели в экстренном порядке готовят даже не обновленную версию, а целое новое поколение.

Чего от него ждать, а также как оно изменится по сравнению с актуальным рассказали инсайдеры из японского издания «BestCar».

По информации журналистов, новая генерация eK Cross EV появится в 2025 году. Над ней также будут работать две компании – Mitsubishi и Nissan. Автомобиль, как и прежде, будет представлять собой аналог Nissan Sakura.

Внешне электрическому сити-кару должен достаться в значительной степени переработанный дизайн передней части, который хоть и сохранит X-образный стиль, но будет реализован менее вычурно.

От хрома спереди не останется и следа, радиаторная решетка станет гораздо шире, а фары превратятся в бумерангообразные.

Корму на рендерах не показали, но, скорее всего, ее также ждут серьезные доработки, включая появление модернизированной пятой двери и иных фонарей.

Определенные улучшения ожидаются и по технической части, но пока о них неизвестно. Впрочем, одно можно сказать точно – машина явно увеличит запас хода, который сейчас на одном заряде составляет всего 180 километров.