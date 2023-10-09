Новый Lexus IS переродится в чистый электромобиль и может стать универсалом: первые изображения

Lexus IS создавался с целью развития модельной линейки компании в Европе для конкуренции со «старосветскими» бестселлерами. По всей вероятности, это соперничество будет продолжаться и в будущем. Как утверждают японские инсайдерские СМИ, новый IS дебютирует в 2025 году, став чистым электромобилем и обзаведясь версией в кузове универсал.

По информации журналистов «BestCarWeb», длина машины составит 4,8-метра, ширина – 1,8-метра, а высота будет равна 1,4-метрам, но универсал окажется немного крупнее седана.

Внешне машину ожидает кардинальный пересмотр дизайна с оглядкой на концепт образца 2021 года Lexus Electrified.

В качестве платформы для IS в двух кузовах выступит модульная платформа t-TNGA, которая ранее была задействована при создании электрических «паркетников» Toyota bZ4X и Lexus RZ.

Машинам должны достаться по несколько электромоторов, которые обеспечат им не задний привод, как принято в актуальной модели, а полный.

Остальные подробности о новом Lexus IS обещают раскрыть ближе к срокам его официальной премьеры, запланированной на начало 2025 года.