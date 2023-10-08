Новый электрический кроссовер Renault 4: первые изображения

Французский автогигант Renault готовится расширить свою линейку электромобилей двумя новыми моделями, вдохновленными ретро: ультракомпактным хэтчбеком R5 и кроссовером 4. Последний обещают представить в 2025 году. Как он будет выглядеть, и чего ждать от его технического оснащения рассказали журналисты издания «CarsCoops».

Независимый дизайнер этого американского портала подготовил компьютерную визуализацию возрождённого Renault 4. Рендеры готовились с оглядкой на официальные тизеры и прошлогодний концепт-кар.

У прототипа серийный «Рено 4» в современной обертке позаимствует общий стиль, включая черную радиаторную решетку и вертикальные задние фонари, но получит более традиционные решения, включая колеса меньшего диаметра, обычные зеркала, а не зеркала-камеры, простые дверные ручки и более сдержанный обвес.

«Товарный» кроссовер должен сохранить размеры шоу-кара, получив длину в 4,1-метра, а также колесную базу, растянувшуюся на 2,6-метра, что отправит его в сегмент компактных SUV B-класса.

Кроме того, Renault 4 станет самым маленьким «паркетником» компании, отобрав это звание у Captur.

Машину построят на новой электрической платформе CMF-BEV, позволяющей разместить в салоне до пяти человек. Информации о мощности силовой установки, а также емкости тяговой батареи для этой модели нет, но ранее в Renault намекали, что запас хода этой модели может составить до 400 километров.