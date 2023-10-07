Новая Mazda6 бросит вызов BMW и Audi: первые изображения

Mazda постепенно переводит весь свой модельный ряд в премиальный сегмент рынка, отходя от амплуа компании, выпускающей бюджетные автомобили. Специально для этого японцами была спроектирована новая платформа, которая уже легла в основу кроссоверов CX-60 и CX-90, а вскоре на ней будет построен и первый седан – новое поколение Mazda6. Как он может выглядеть показали на первых рендерах.

Изображениями новой «шестерки» поделился независимый дизайнер Эндрю Герреро, работающий на филиппинский офис журнала «Top Gear».

На картинках, продемонстрированных в Сети, машина предстала с незначительными изменениями в дизайне, которые являются характерными чертами новых кроссоверов Mazda, базирующихся в премиальном сегменте.

Спереди седан получил фирменную радиаторную решетку с глянцевыми сотами, перетекающую в узкие фары. По бокам бампера расположатся ниши для «противотуманок», на крыльях установят искусственные вентиляционные отверстия, а корма похвастает широкими фонарями необычной формы, массивным бампером и двумя большими патрубками выхлопа.

По габаритам новая Mazda6 должна оказаться близка к текущей модели, длина которой составляет 4,8-метра, ширина – 1,9-метра, а высота – 1,4-метра. Колесная база практически наверняка будет сопоставима с кроссовером CX-60.

Новейшая заднеприводная платформа позволит установить под капот машины силовую установку с продольным расположением, максимально отодвинутую назад для лучшего распределения веса. В качестве нее должен выступить 3,3-литровый «мягкий гибрид» на 280 «сил», агрегатированный 8-скоростной автоматической коробкой передач, а также задним или полным приводом.

Спереди седана задействуют независимую подвеску на двойных поперечных рычагах, а сзади установят независимую «многорычажку».

Появления новой Mazda6 ожидают в 2025 году. Автомобиль станет прямым конкурентом среднеразмерных седанов BMW и Audi.