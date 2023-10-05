В Германии показали пример «ужасного» тюнинга Duster

Dacia Duster – совсем не тот автомобиль, который первым приходит в голову, когда звучит слово «тюнинг». Впрочем, существуют энтузиасты, которые берутся за доработки даже такого тривиального кроссовера. Одной из них является немецкая фирма Carpoint Performance, представившая собственное видение того, как должен выглядеть румынский «паркетник».

Очевидным и, пожалуй, самым вопиющим изменением автомобиля является наличие на его кузове специальной пленки со странным рисунком, которая кардинальным образом трансформирует обычный бюджетный вседорожник в уникальную машину, ужасающую своим внешним видом.

Вместе с новой расцветкой «Дастеру» достались 20-дюймовые желтые колесные диски Ronal, обутые в покрышки 255/35, а также заниженный клиренс, реализованный путем установки специальных пружин.

Остальные изменения пришлись на задние фонари кроссовера, рамки которых выполнили в черном цвете, а также сдвоенные патрубки новой выхлопной системы, придающие машине более спортивный вид.

Перемены коснулись и внутреннего убранства Duster, где всё вплоть до рулевого колеса отделали из кожи с декоративной строчкой желтого цвета, а на сиденья нанесли вышитые логотипы «Carpoint Edition».

Информации о том, что находится под капотом кроссовера, нет, но, скорее всего, это один из стандартных для «Дастера» мотор и трансмиссия.

Во сколько обойдется превращение обычного Dacia Duster в столь странный вариант «паркетника» авторы тюнинг-проекта не раскрывают.