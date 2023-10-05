Появились первые изображения полностью нового Lexus: это минивэн или купе?

В апреле этого года Toyota провела брифинг по новой структурной политике компании, в рамках которого намекнула на готовность выпустить новый электромобиль Lexus. Тогда утверждалось, что машина будет спроектирована с нуля и появится на рынке в 2016 году.

Независимые дизайнеры из японского журнала «BestCarWeb» попытались воссоздать такой автомобиль, опираясь на экстерьер электрического «паркетника» Lexus RZ, а также на собственные догадки.

На рендерах оказался продемонстрирован автомобиль, который по своему внешнему виду напоминает то ли минивэн, то ли купе, слегка походя в профиль на Toyota Prius.

Спереди у него точно такая же радиаторная решетка, как у кроссовера RZ, а сзади похожий сквозной фонарь, на который нанесен текстовый логотип «LEXUS». Дверные ручки – скрыты в кузове, а крыша обладает покатым профилем.

Как предполагают инсайдеры, машину построят на новой модульной платформе e-TNGA, которая ранее легла в основу кроссовера Lexus RZ и его аналога от Toyota bZ4X.

Если это окажется действительно так, то у «паркетника» гибрид минивэна с купе позаимствует электромоторы мощностью до 313 лошадиных сил и 435 Нм, а также тяговую батарею на 71,4 кВт/ч, обеспечивающую запас хода примерно в 450 километров. Впрочем, к 2026 году эти характеристики могут значительно улучшиться.

Ранее в Toyota Motor заявили, что фиксируют рост популярности премиальных электромобилей. С учетом этого обстоятельства японцы постараются трансформировать нынешний способ ведения бизнеса, где главным драйвером изменений станет как раз марка Lexus.