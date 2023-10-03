У японской замены Lada Largus появилась походная версия

7-местный компактвэн Mitsubishi Xpander, а также его «внедорожная» версия Cross появились в линейке японской компании в последние несколько лет, и сейчас активно продаются на множестве рынков, включая Юго-Восточную Азию, Африку, страны Латинской Америки и Ближнего Востока.

Более того, с недавних пор купить такие машины, которые некоторые журналисты называют японской заменой Lada Largus, можно даже в России. Их ввозят по параллельному импорту. Накануне стало известно, что у Xpander Cross появился новый вариант, который хорошо подойдет любителям походов.

Новая версия японского кроссвэна получила название Outdoor Edition. В чем его отличия от простого Xpander Cross?

Во-первых, у него эксклюзивный цвет Green Bronze Metallic, а также расширенный декор со специальным спойлером на задней двери и специальной отделкой, брызговиками и защитой заднего бампера.

Несмотря на статус походной машины, ее дорожный просвет остался без изменений и составляет ровно столько же, сколько в простом Xpander Cross, то есть 225 мм.

Основные изменения пришлись на оснащение модели, включившее в себя брезентовую палатку, которую можно установить сбоку машины, зацепив верхнюю часть за рейлинги на крыше, а также походные стулья и сетчатый столик.

С технической стороны Outdoor Edition полностью повторяет стандартную версию Xpander Cross и задействует под капотом полуторалитровый бензиновый мотор MIVEC мощностью 104 лошадиные силы и 141 Нм. Трансмиссия – 4-диапазонный «автомат».

Ценник на походный компактвэн Mitsubishi стартует с отметки в 1 миллион 363 филиппинских песо или 2 миллиона 400 тысяч рублей по текущему курсу.