Новый Suzuki Swift рассекретили до премьеры

Компания Suzuki опубликовала первые официальные фотографии концептуальной версии нового поколения хэтчбека Swift. «Живая» премьера машины состоится только в конце октября, так что пока остается довольствоваться только студийными изображениями.

В Suzuki заявляют, что модель была разработана с сохранением концепции «Drive and Feel» и обеспечивает не только привлекательный дизайн и хорошую управляемость, но еще и предлагает новое качество: «удовольствие от использования автомобиля в повседневной жизни».

Внешне машиина выглядит во многом идентично «Свифту» актуальной генерации, но существует и некоторая разница. Так, к примеру, у новинки установлена увеличенная радиаторная решетка с крупными сотами внутри, а также имеется более скульптурный капот-раскладушка, как во внедорожниках, которые аккуратно вписаны в свежий бампер.

Кроме того, машине достались модернизированные светодиодные фары и новые корпуса противотуманных фонарей.

Боковой профиль напоминает уходящую модель, но обладает дверными ручками сзади, установленными в привычном месте, нежели в актуальном Swift, у которого они располагаются в задних стойках.

Салон хэтчбека напоминает другую 5-дверку Suzuki – Baleno. Внутри установлен новый 9-дюймовый отдельной стоящий дисплей мультимедийной системы, поддерживающий интерфейсы Android Auto и Apple CarPlay, а также полуцифровая комбинация приоров, мультируль, климат-контроль и проекционный экран.

Новое поколение Suzuki Swift, которое внешне практически наверняка практически не будет отличаться от концепта, представят в первой половине 2024 года. В линейку двигателей модели войдет мощная гибридная трансмиссия на базе современной 1,2-литровой «турботройки», запас хода которой чисто на электричестве составит 40 километров.