Новый Renault Megane будет кроссовером: вот доказательства

Рынок седанов и хэтчбеков близок к тому, чтобы значительно сократиться на фоне роста продаж кроссоверов. Автомобили в новомодном кузове не только захватывают некогда популярные сегменты, в том числе минивэнов, но и заставляют автопроизводителей превращать в них популярные модели, которые всегда выпускались в другом форм-факторе.

Накануне в Сети появились первые шпионские фотографии преемника Renault Megane, который не так давно стал чистым электромобилем и оставил после себя пустующую нишу для французов в C-классе. И, судя по сделанным снимкам, таким автомобилем будет уже не седан или хэтчбек, а полноценный кроссовер.

«Паркетник» заметили в ходе тестов в одной из стран Европы. Его кузов был сильно закамуфлирован, а единственной деталью, которую можно было рассмотреть подробно, оказался задний бампер с большой серебристой накладкой снизу.

В основу машины должна лечь современная архитектура CMF-B, которая использовалась при создании европейского Captur.

Для того, чтобы родственные автомобили не забирали друг у друга покупателей, преемник Megane окажется крупнее соплатформенника, но компактнее модели Austral, тем самым идеально вписавшись в категорию SUV-C.

Под капотом «паркетника» ждут появления 1,3-литровых турбомоторов мощностью 140 и 160 л.с., а также гибридного агрегата E-Tech и биотопливной силовой установки.

Презентация нового кроссовера Renault запланирована на второй квартал следующего года.