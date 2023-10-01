Полностью новая Mazda6 будет выглядеть не так, как все привыкли – первые изображения

Японский автомобильный концерн Mazda продолжает неуклонное расширение собственной линейки SUV моделей, которая началась с кроссовера CX-60, продолжилась с CX-90, а вскоре распространится также на «паркетники» CX-70 и CX-80. Но не забывают в «Мазде» и о сегменте седанов.

По новым слухам, пришедшим из Японии, автопроизводитель из Хиросимы работает над следующей генерацией 4-дверки Mazda6, которая с переходом в новую генерацию может существенно преобразиться.

Возможный внешний облик машины накануне показали независимые дизайнеры портала «BestCarWeb», причем сразу с нескольких сторон.

Как видно на опубликованных рендерах, новая Mazda6 – это уже совсем не традиционный седан, а настоящее 4-дверное купе. Машине, которая внешне значительно прибавила в размерах, досталась покатая линия крыши и стремительный силуэт, намекающие на спортивную составляющую.

Спереди седан получил агрессивные фары и радиаторную решетку с ламелями, которые напоминают кроссовер CX-50, тогда как сзади 4-дверку ждет появление очень широких фонарей со светодиодным рисунком и более строгого бампера.

Обыгрывать «спортивность» новой «шестерки» будут и технической стороной. Предполагается, что машину построят на новой заднеприводной платформе с продольно расположенными двигателями. В качестве них могут выступить «шестерки» рабочим объемом до 3,3-литра, а также гибридные силовые установки.

На первых порах привод будет задним, но впоследствии у седана появится и полноприводный вариант.

Работы над новой Mazda6 уже стартовали, но анонса проекта придется дожидаться еще как минимум полтора года (ориентировочно до начала 2025-го).