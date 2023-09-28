Сменщика Lamborghini Huracan впервые засняли вблизи 

С недавнего времени заказать Lamborghini Huracan не получится, поскольку все автомобили, которые должны быть выпущены в этом году, уже распроданы.

Суперкар с двигателем V10 продержится до 2024-го, где его сменит преемник, но уже не с классическим атмосферным мотором, а с электрифицированной силовой установкой. Накануне такая машина попала в объективы фотошпионов.

Кузов прототипа традиционно для еще официально не дебютировавшей модели был скрыт камуфляжем.

Но даже с учетом маскировки можно заметить рельефную крышу, большое вентиляционное отверстие посередине переднего бампера, необычные поворотники, встроенные в светодиодные дневные ходовые огни, а также крупные воздуховоды за дверями для охлаждения двигателя.

Корма сменщика Huracan по крайней мере в тестовой версии обладает широким выхлопным патрубком, установленным прямо между задними фонарями, а также агрессивным диффузором.

В целом же дизайн машины должен оказаться максимально динамичным и с некоторых ракурсов будет даже походить на Бэтмобиль.

О том, что это будет электрифицированный суперкар, говорит порт зарядки, расположенный на правом заднем крыле, тогда как крышка топливного бака находится с другой стороны.

Суммарная отдача силовой установки новинки Lamborghini пока не раскрывается, но ходят слухи, что она составит примерно 850 лошадиных сил.

Преемник Lamborghini Huracan появится на свет в конце следующего года, после чего поступит в производство. Поставки клиентам этой модели начнутся не раньше первого квартала 2025 года.