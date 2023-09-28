Новый трехрядный кроссовер Lexus удивил ценой даже американцев

Lexus начал прием заказов на новый кроссовер TX, представленный этим летом. Первым рынком для этой глобальной модели стали США, где машина станет доступна для покупателей уже в ближайшие дни. А пока «лексусовцы» рассекретили ее прайс-лист, который оказался впечатляющим даже для обеспеченных американцев.

Базовый Lexus TX 350 (передний привод) был оценен компанией в 53 тысячи 700 долларов (5 миллионов 200 тысяч рублей). Доплата за полный привод составит 1600 долларов (155 тысяч рублей).

В самом дорогом варианте оснащения TX 500h F Sport Performance Luxury, буквально напичканном всевозможными опциями, за машину будут просить 81 тысячу 723 доллара или 8 миллионов рублей.

Напомним, Lexus TX построен на платформе Toyota Grand Highlander и обладает не только одинаковым техническим оснащением, но еще и практически аналогичным дизайном. При этом «тойотовский» кроссовер уже в базовой комплектации стоит примерно на 10 тысяч долларов (около 1 миллиона рублей) дешевле «Лексуса».

Длина Lexus TX равна 5,2-метрам, а расстояние между его осями составляет почти 3-метра. Благодаря этому внутри размещено три ряда сидений.

Линейка силовых агрегатов у него подстать его размерам – от 2,4-литрового турбомотора на 279 лошадиных сил до гибридной установки на базе V6 с отдачей в 412 лошадиных сил.

Последний, кстати, несмотря на внушительную мощность способен расходовать на 100 километров пути всего 8 литров топлива.