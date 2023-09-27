Американский армейский грузовик превратили в дом на колесах с интерьером Ikea

Когда-то этот автомобиль был военным грузовиком Stewart & Stevenson M1079, выпущенным в 1998 году. С недавних пор он представляет собой совершенно противоположный и миролюбивый вид техники – дом на колесах.

По словам владельца, он потратил на переоборудование армейской машины в автодом около 105 тысяч долларов или 10 миллионов рублей. На всё про всё ушло 468 часов работ, которые он уместил в 36 дней.

M1079 относится к классу средних тактических машин, которые используют военные. Его мощность обеспечивается рядным 6-цилиндровым «турбодизелем» производства Caterpillar, а также трансмиссии Allison.

Для того, чтобы обеспечить машине максимально приемлемую для такого вида техники круизную скорость (80 километров в час), мужчине пришлось внести изменения в ее передачу, а также дифференциалы.

Но главное расположилось в его кузове. Машине достался интерьер со всем необходимым для жизни, включая кухню, импровизированную спальню (кровать опускается сверху), рабочее место и душевую кабину с биотуалетом. Мебель для этого закупалась в Ikea.

В угоду своему хобби автор этого проекта разместил в задней части грузовика мотоцикл KTM Super Adventure R, который загружается и выгружается благодаря сложной системе лебедки и рампы.

В ближайшее время создатель такого необычного дома на колесах собирается взяться за еще один похожий проект, но в его основе будет уже 6-колесная техника, позволяющая получить больше жилого пространства.