Genesis представил конкурента BMW X6

Корейский автопроизводитель Genesis, входящий в состав Hyundai, рассекретил обновленный кроссовер GV80, а также его купеобразную версию, которую позиционируют как конкурента BMW X6. Оба «паркетника» получили одинаковый дизайн, но отличаются разным форм-фактором кузовов.

Кросс-купе досталась характерная форма задних стоек, а также покатая линия крыши, которая плавно сливается с пятой дверью и переходит в спойлер по типу «утиного хвоста».

Внешне обе машины обзавелись лишь слегка пересмотренными бамперами, а также модернизированным наполнением радиаторной решетки.

Часть изменений коснулись и салонов кроссоверов, где появилась иная передняя панель с единым экраном мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов на 27 дюймов.

Вместо традиционного селектора трансмиссии теперь установлена шайба, а блок управления «климатом» стал полностью сенсорным.

Комплектовать как обновленный GV80, так и его купеобразную версию GV80 Coupe будут 2,5-литровым «наддувным» двигателем, выдающим 304 лошадиные силы и 422 Нм. В качестве альтернативы можно будет выбрать вариант с 3,5-литровым 380-сильным агрегатом (530 Нм).

При этом в варианте кросс-купе окажется доступен еще и мотор аналогичного объема, в котором инженеры Genesis перенастроили турбину, что увеличило его отдачу до 415 «сил» и 549 Нм.

Другие отличия GV80 Coupe от простого GV80 сведутся к спортивной настройке ездовой электроники, наличию Launch Control и возможности самостоятельно выбирать как будет звучать выхлопная система машины и насколько «остро» будет реагировать на нажатия педаль тормоза.

Когда оба кроссовера поступят в продажу – пока неизвестно.