Mitsubishi анонсировала неожиданную премьеру нового поколения грузовика Fuso

Компания Mitsubishi готовится к смене генерации грузового автомобиля Fuso. Буквально с минуты на минуту японский автопроизводитель опубликовал несколько тизеров этой модели, а также раскрыл предварительную дату ее премьеры.

Ожидается, что машину покажут на специальном мероприятии, которое пройдет с 28 октября по 5 ноября этого года.

Подпись к тизерным изображениям от Mitsubishi гласила следующее:

Напомним, большой грузовик Mitsubishi Fuso увидел свет в 1996 году, а вторая генерация этой модели дебютировала в мае 2017 года.

Как правило, грузовики меняют генерацию в течение 10-20 лет, тем самым сильно отличаясь от тех же легковых автомобилей, у которых циклы гораздо короче.

Если машину покажут в 2023 году, то промежуток между двумя поколениями Fuso составит всего 6 лет, что выглядит крайне нетипично для подобного вида техники.

Никаких подробностей о том, как изменится Fuso с переходом в новое поколение, пока нет. Всю информацию о новинке обещают раскрыть уже в конце октября, когда свои двери для журналистов и посетителей откроет ежегодная выставка автомобилей в Японии Japan Mobility Show 2023.