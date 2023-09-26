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Mitsubishi анонсировала неожиданную премьеру нового поколения грузовика Fuso

Его покажут уже в конце октября

Текст: Михаил Романченко
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Компания Mitsubishi готовится к смене генерации грузового автомобиля Fuso. Буквально с минуты на минуту японский автопроизводитель опубликовал несколько тизеров этой модели, а также раскрыл предварительную дату ее премьеры.

Ожидается, что машину покажут на специальном мероприятии, которое пройдет с 28 октября по 5 ноября этого года. 

Подпись к тизерным изображениям от Mitsubishi гласила следующее:

«Мы считаем, что развитие транспорта, поддерживающего жизнь людей, приведет общество к очередному витку будущего. Давайте сделаем этот мир лучше для всех».

Напомним, большой грузовик Mitsubishi Fuso увидел свет в 1996 году, а вторая генерация этой модели дебютировала в мае 2017 года.

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Как правило, грузовики меняют генерацию в течение 10-20 лет, тем самым сильно отличаясь от тех же легковых автомобилей, у которых циклы гораздо короче. 

Если машину покажут в 2023 году, то промежуток между двумя поколениями Fuso составит всего 6 лет, что выглядит крайне нетипично для подобного вида техники.

Никаких подробностей о том, как изменится Fuso с переходом в новое поколение, пока нет. Всю информацию о новинке обещают раскрыть уже в конце октября, когда свои двери для журналистов и посетителей откроет ежегодная выставка автомобилей в Японии Japan Mobility Show 2023.

Источник:BestCarWeb

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