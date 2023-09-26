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Спортивный родстер Mazda MX-5 за 12 тысяч рублей? Это возможно

Правда поездить на нем удастся только малышам

Текст: Ростислав Архипов
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Многие дети мечтают поскорее стать взрослыми, чтобы стать обладателями спортивной машины. Именно для них японская фирма Mobimax Japan разработала специальный вариант родстера Mazda MX-5. 

Разумеется, эта компактная детская машинка не оснащается 2-литровым турбомотором или «механикой», как, к примеру, ее оригинал. Вместо этого ее приводят в движение двойные электромоторы по 25 Вт каждый, работающие в связке с батареями 6V4Ah. 

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Суммарная отдача этой связки составляет чуть больше 1 лошадиной силы. Этого должно быть достаточно для того, чтобы дети могли прокатиться с ветерком.

А если родители посчитают, что их драгоценный отпрыск сильно разогнался, то у них есть возможность использовать пульт дистанционного управления, чтобы активировать ограничитель скорости. 

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В Mobimax Japan заявляют, что управлять их машинкой могут дети до 8 лет, но многое будет зависеть от их комплекции. 

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Сколько стоит такая машина для ребенка? В Японии за нее просят 19 тысяч 800 иен. Это примерно 12 тысяч 500 рублей по текущему курсу. Игрушечную копию Mazda MX-5 можно купить как в белом цвете кузова, так и черном Jet Black и даже фирменном «маздовском» Soul Red. 

Источник:TopGear
Фото:Mobimax Japan

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