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Внедорожник Suzuki Jimny установил новый рекорд Гиннеса

Но вряд ли тот, о котором вы подумали

Текст: Алиса Шашкова
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В минувшие выходные компания Suzuki записала на счет своего знаменитого рамного внедорожника новый рекорд Гиннеса. В рамках мероприятия под названием Jimny Gathering 2023, проходившего в Южной Африке, собрались владельцы внедорожников разных поколений. Количество машин насчитывало сотни. 

Для того, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса, им просто понадобилось разом включить фары, уложившись в 5-секундное окно.

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В итоге все 796 внедорожников (плюс 5 демонстрационных) сделали это, тем самым позволив Jimny стать мировым рекордсменом по этому показателю.

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Напомним, Suzuki Jimny появился в 1970 году как внедорожник популярного в Японии кей-класса. Сейчас продают четвертое по счету поколение этой модели.

Машина обладает всеми признаками классического вездехода, включая рамное шасси и раздаточную трансмиссию. Благодаря крошечным размерам и компактной колесной базе автомобиль отлично чувствует себя на офф-роуде.

До недавнего времени такие внедорожники официально можно было купить и в России, но в последнее время с поставками Suzuki на наш рынок по всем известным причинам не заладилось. 

Сейчас единичные экземпляры Jimny, которые поступают в страну, ввозятся по параллельному импорту. Цены на них достигают отметки в 4 миллиона рублей. 

Источник:CarBuzz

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