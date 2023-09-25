Новый Mitsubishi Pajero Sport изменится почти до неузнаваемости – первое изображение

Одной из главных новинок компании Mitsubishi, запланированных на ближайшие годы, без сомнения является свежая генерация внедорожника Pajero Sport. Автомобиль должен появиться уже в 2024 году. Какие изменения ждут новинку – японцы пока не раскрывают. Зато вместо них это делают независимые дизайнеры.

Накануне в Сети появилось первое изображение внешнего облика нового Mitsubishi Pajero Sport, демонстрирующее машину спереди в ракурсе три-четверти.

Автором рендера является автомобильный художник с ником «Thanos Pappas». Он нарисовал внедорожник Mitsubishi с оглядкой на закамуфлированные прототипы этой модели, то и дело попадающие в объективы фотошпионов, а также на родственный пикап L200.

Судя по получившемуся изображению, со сменой поколения Pajero Sport ожидает радикальные перемены в экстерьере. Машине достанется полностью новая передняя часть кузова с массивной радиаторной решеткой, пересекающейся со сложным дизайном 3-уровневой оптики, другим капотом и бампером с серебристой накладкой снизу.

Боковины внедорожника изменятся менее кардинально, но все же обзаведутся широкими пластиковыми накладами на колесных арках, которые, судя по их блеску, могут даже оказаться глянцевыми (вряд ли удачное решение для off-road).

В целом же, внешний облик нового Pajero Sport должен оказаться более строгим и брутальным.

Что касается техники, то свежий «Паджеро Спорт» со 100-процентной вероятностью получит под капот 2,4-литровый турбодизельный агрегат, выдающий 204 лошадиные силы и 470 Нм, который также достался новому Mitsubishi L200. Привод, как и прежде, будет полным – Super Select с «понижайкой».

Соперничать на рынке новому Pajero Sport предстоит с недавно дебютировавшим Toyota Land Cruiser 250 (он же бывший Prado).