Сколько километров можно проехать на лампочке? Ответ зарубежного автомеханика

Один из частных запросов в Сети от автомобилистов касается того, как далеко можно проехать после того, как на приборной панели бензиновой или дизельной машины загорелся индикатор нехватки топлива.

Разобраться в этом вопросе решили журналисты портала «Reader’s Digest», взявшие комментарии у автомеханика Роберта Муньюса, который также является специалистом по безопасности дорожного движения. Отдельные его советы могут оказаться полезны, когда речь заходит о езде на низком уровне горючего в баке.

Первое, что заявил специалист из-за рубежа, постоянно ездить «на лампочке» крайне нежелательно.

Это связано с тем, что в моменты, когда топливо в бензобаке будет подходить к концу, грязь, скопившаяся на его дне, под действием силы тяжести попадет в топливную систему автомобиля, что может привести как минимум к двум фундаментальным проблемам.

Перед тем, как попасть в сам двигатель, вся эта взвесь пройдет через топливный фильтр, засорив его, что в последствии приведет к нехватке мощности и рывкам при движении.

Вторая проблема связана с самим топливным насосом. Малое количество топлива в баке может привести к тому, что насос будет засасывать вместо горючего воздух, и это постепенно выведет его из строя.

Что касается главного вопроса, касающегося того, сколько километров можно проехать на горящей лампочке низкого уровня топлива, то автомеханик заявил следующее:

«Обычно индикатор загорается, когда емкость бака становится ниже 15 или 10%. Имея это в виду необходимо учесть как объем самого бака, так и средний расход машины. Оба показателя зависят от модели и стиля вождения, поэтому вопрос является изначально некорректным».

Впрочем, если проводить подсчеты примерно, то в автомобиле с нормальным баком (около 50 литров) машина проедет от 30 до 50 километров до момента, пока ее двигатель не выключится из-за нехватки топлива. А если речь идет о машине с большим баком (около 70-80 литров), то этот показатель может достигнуть отметки в 80 километров, уточнил эксперт.