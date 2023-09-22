В Северной Корее показали, как Ким Чен Ын ездил по России в сопровождении машин Hyundai

Враждебные отношения между Северной и Южной Кореей уходят корнями в далекое прошлое, но иногда всё выглядит не так очевидно, как кажется на первый взгляд.

Недавно верховный лидер КНДР Ким Чен Ын завершил свое десятидневное турне по России, о чем северокорейское телевидение быстренько состряпало сюжет. Но допустило странный конфуз.

С момента схода с трапа самолета глава Северной Кореи передвигался на Maybach 62. Однако интересный момент оказался связан даже не с этим, а с тем, в компании каких машин он это делал.

Оказалось, что Ким Чен Ына сопровождал кортеж из четырех южнокорейских минивэнов Hyundai Staria.

Любопытный момент всей этой истории заключается в том, что сотрудники государственного Центрального телевидения КНДР, подготовившие сюжет о путешествии лидера своей страны в Россию, не стерли в фотошопе эмблему как минимум одного из минивэнов Hyundai.

Тем самым они фактически прорекламировали жителям Северной Кореи автопром считающегося враждебным для нее соседа.

Что будет с допустившими такую оплошность журналистами – остается только догадываться.