Корейский ответ BMW X6 покажут в октябре

Компания Genesis (входит в Hyundai) работает над фейслифтингом кроссовера GV80, который вместе с обновленным вариантом должен обзавестись еще и купеобразной версией. Концептуальная премьера последней состоялась еще в апреле, а «товарный» автомобиль должны продемонстрировать уже в октябре.

Как пишет издание «KCB», выпуск реформенного GV80 и варианта этого кроссовера в кузове кросс-купе уже стартовал. С 19 по 26 сентября завод Genesis в Ульсане соберет 16 единиц обновленных GV80 и 10 экземпляров GV80 Coupe.

Купеобразный кроссовер Genesis в последние месяцы активно испытывается на дорогах общего пользования. Судя по фотографиям прототипов, серийная версия этой модели не будет иметь значительной разницы по сравнению с концепт-каром.

Спереди машине достанется сетчатая радиаторная решетка и раздельная оптика в виде горизонтальных полос с каждой из сторон. По бокам бампера появятся вентиляционные отверстия, а по центру снизу – воздухозаборник.

Но главное изменение по сравнению с обычным GV80 произойдет с кормой машины, где крыша получит более покатую линию, чем в традиционном кузове.

Сзади расположатся двойные фонари, а также четыре парных выхлопных патрубка.

О том, каким окажется техническая сторона корейского конкурента BMW X6 информации пока нет. Не исключено, что машина получит точно такие же моторы, что и обычный GV80. Ими могут быть как 2,5-литровая бензиновая «четверка» на 300 лошадиных сил, так и 3,5-литровый V6, выдающий 375 «сил».