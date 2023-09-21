Lexus может выпустить новый электромобиль, но не такой, как все думают

Сейчас единственным полностью электрическим автомобилем Lexus является кроссовер RZ. При этом о возможности более серьезной электрификации своего модельного ряда японцы пока не заикались.

Впрочем, накануне, выступая на мероприятии «Lexus Showcase», один из топ-менеджеров премиального суббренда Toyota Такаши Вантанабэ выдал настоящую сенсацию.

По его словам, компания может пойти по пути головного концерна и взяться за более широкий выпуск электромобилей, но только если почувствует, что на них будет высокий спрос. Но самое интересное заключалось даже не в этом, а в том, что в своем заявлении представитель «Лексус» упомянул слово «пикап».

По всей вероятности в руководстве компании раздумывают над выходом в новый сегмент рынка, где сейчас нет такой высокой конкуренции, как в традиционном классе пикапов.

Если проекту дадут «зеленый свет», то он совсем не обязательно должен быть построен на лестничной раме, как знаменитые вездеходы Toyota Hilux и Tacoma.

Вместо нее, скорее всего, будет задействована монококовая платформа, обеспечивающая более оптимальное размещение тягового аккумулятора.

В качестве сроков дебюта концептуальной электрической новинки Lexus называют уже этот октябрь. А запланированная дата начала ее производства – 2026 год.