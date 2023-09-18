Абсолютно новую Mazda 2 показали на первых изображениях

Не для кого не секрет, что в последние годы Mazda активно работает над возрождением роторного мотора, в котором будут исправлены все недостатки, свойственные его предшественнику. Одной из машин, которая должна первой получить его, называют компакт Mazda 2. Каким окажется дизайн этой модели показали независимые дизайнеры из Японии.

Актуальное поколение «двойки» существует с 2014 года и пока подвергается лишь небольшим обновлениям. Очевидно, что в «Мазде» серьезно вкладываются в следующую генерацию этого хэтчбека, и постараются сделать его полностью новым по сравнению с предшественником.

Судя по рендерам независимых дизайнеров, машине действительно может достаться совершенно новый дизайн, который изменит Mazda 2 до неузнаваемости.

Спереди 5-дверке достанется другое лицо с круглыми фарами и бумерангообразными светодиодными дневными ходовыми огнями, а также полуовальной радиаторной решеткой и бампером необычной формы с нишами по бокам для противотуманных фонарей.

Серьезным переменам подвергнется и корма хэтчбека, где установят более округлые фонари, другую пятую дверь, и новый задний бампер.

Венчать картину предстоит 2-цветному окрасу, в котором капот, крыша и дверь багажника будут контрастировать с остальным кузовом.

Что касается агрегатной составляющей, то помимо роторного мотора для новой «Мазды 2» рассматриваются как полностью электрические, так и традиционные бензиновые моторы SkyActive-X.

Премьеру этой новинки стоит ждать не раньше осени 2024 – весны 2025 года.