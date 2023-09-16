Mercedes-Benz S-Class короля Швеции хотят продать по цене новой Lada Vesta

Автомобили, когда-либо принадлежавшие королевским особам, появляются на аукционах крайне редко. Но даже если это происходит, цены на них оказываются заоблачными. Но не в случае с Mercedes-Benz S-Class короля Швеции Карла XVI Густава, который собираются продать на торгах за сумму от 1 миллиона 50 до 1 миллиона 350 тысяч рублей.

Это даже дешевле, чем сейчас просят за новую Lada Vesta в базовых комплектациях.

Король Карл XVI Густав взошел на престол Швеции в 1973 году. В том же году для него был приобретен конкретно этот «Мерседес».

Несмотря на свой статус, королевский S-Class выглядит относительно спартанским, что, разумеется, отражается и на его итоговой цене.

Речь идет о базовой комплектации этой модели с индексом 280S, которая комплектовалась 2,8-литровым рядным 6-цилиндровым мотором Solex мощностью 158 лошадиных сил и 4-диапазонным «автоматом».

В качестве отделочных материалов в салоне использовалась синяя ткань и винил. Самое забавное заключается в том, что у машины не было и нет даже кондиционера.

За время присутствия в королевском автопарке этот S-Class успел накатать 332 тысячи 619 километров. При этом в описании к лоту утверждается, что его двигатель находится в отличном состоянии, чего не скажешь о внешнем состоянии машины.

На фотографиях, опубликованных в Сети, можно заметить множество внешних повреждений кузова этой королевской «эски», а также существенно изношенный салон.