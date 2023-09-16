В Россию начали ввозить замену Lada Vesta от Toyota с очень крепкой АКПП

Появление возможности массово ввозить в Россию автомобили из-за границы позволило параллельным импортерам расправить крылья, начав поставлять на наш рынок модели, которые на нем ранее никогда официально не продавались.

Очередным пополнением в этом списке стал японский седан, разработанный компанией Toyota для рынков развивающихся стран. «Бюджетная» 4-дверка интересна тем, что является прямым конкурентом российского бестселлера Lada Vesta NG.

По информации Daily-Motor.Ru, так называемые «серые» дилеры начали торговать в РФ седанами Toyota Vios. Машины 2023 года выпуска поступают на наш рынок напрямую из Китая, где их собирают на одном из совместных предприятий.

Vios – это что-то вроде аналога бюджетника Corolla, но предназначенного для Азии. Его длина равна 4410 мм, ширина – 1700 мм, высота – 1475 мм, а размер колесной базы составляет 2550 мм.

Таким образом, по габаритам Vios совсем немного уступает отечественному седану Lada Vesta NG. Зато в отличие от той же «Весты» у этой четырехдверки «Тойоты» есть автоматическая коробка передач.

Причем это не современный робот или вариатор, а классический 4-диапазонный гидротрансформатор Aisin старого образца, который обладает ресурсом более 300 тысяч километров.

Ассистирует этой коробке безальтернативный полуторалитровый бензиновый атмосферник, выдающий 109 лошадиных сил.

Несмотря на то, что в Китае Toyota Vios носит статус «бюджетника», в России он стоит совсем не как недорогой автомобиль. За параллельно импортированные машины в РФ «серые» дилеры просят от 2 миллионов 100 до 2 миллионов 350 тысяч рублей, что значительно дороже той же Lada Vesta NG в кузове седан.