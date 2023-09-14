Возрожденный пикап Mitsubishi Rider показали на первых изображениях

Компания Mitsubishi может расширить гамму своих автомобилей, предложенных на рынке США, новым пикапом. Такая информация появилась несколько недель назад в американской прессе. О том, как может выглядеть этот автомобиль, решил пофантазировать дизайнер с ником «KDesign», опубликовавший рендеры возрожденного пикапа Rider.

Mitsubishi Rider появился в линейке японского автопроизводителя в 2005 году и просуществовал до 2009-го, став клоном американского утилитарника Dodge Dakota. Как можно заметить на выложенных в Сеть изображениях, машине может достаться фирменный дизайн компании, заключающийся в X-образной передней части с узкими ДХО и основным блоком фар ниже.

Посередине расположится радиаторная решетка с тремя горизонтальными хромированными ламелями, а ниже два прямоугольных воздухозаборника.

Корме пикапа предстоит стать отсылкой к оригинальному Rider с его вертикальными фонарями, обладающими похожей формой, но в современной итерации получившими светодиодную начинку.

Никаких подробностей о технической стороне модели пока нет, но на откидной крышке багажного отсека можно заметить надпись PHEV, что намекает на наличие под капотом автомобиля подзаряжаемой гибридной силовой установки. В качестве нее может оказаться задействован 2,4-литровый «атмосферник» и два электромотора, которые сейчас ставятся на кроссовер Outlander PHEV.

В самой Mitsubishi пока не подтверждают планы по созданию нового пикапа, но и не опровергают. В случае, если проекту дадут «зеленый свет», такой автомобиль появится в ближайшие несколько лет.