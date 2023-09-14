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Hyundai и Kia обвиняют в массовых угонах своих автомобилей соцсети и полицию

И наотрез отказываются выплачивать компенсации пострадавшим

Текст: Алексей Шмидт
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В прошлом году стало известно о том, что в США начали массово угонять автомобили Hyundai и Kia. Это произошло после того, как в соцсетях появились соответствующие инструкции, позволяющие вскрыть и запустить такие машины, базовые комплектации которых не оснащались иммобилайзером, с помощью простого USB-кабеля. 

От угонов пострадало большое количество владельцев этих компаний, которые уже подали и продолжают подавать в суд на автопроизводителей. Но как Hyundai, так и Kia, с недавнего времени начали активно сопротивляться признанию собственной вины, неожиданно переложив ее на соцсети и полицию.

Hyundai Kia Theft

По информации Reuters, уже 17 городов США подали против Kia и Hyundai иски, обвиняя компании в том, что они не устанавливали в большую часть своих машин обязательные противоугонные устройства.

При этом сами автопроизводители настаивают, чтобы суд отклонил обвинения, а в качестве основного аргумента своей невиновности заявляют, что ответственность за кражи должна лежать не на них, учитывая, что они стали результатом «беспрецедентного криминального феномена в соцсетях».

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Еще одними виновниками того, что автомобили Hyundai и Kia сейчас активно угоняют в США, корейские автопроизводители называют местную полицию, а также администрацию городов, которые не направляли соответствующие ресурсы на предотвращение угонов их машин.  

Что интересно, недавно обе стороны договорились урегулировать коллективный иск суммой в 200 миллионов долларов в пользу пострадавших владельцев, но суд отклонил это решение и продолжил рассмотрение дела.

Теперь похоже, обе корейские компании намерены идти до конца и вовсе не признавать себя виновными в том, что их машины чаще остальных становятся жертвами автомобильных воров в США.  

Источник:Reuters

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