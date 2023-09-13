В Россию завезли кроссовер Honda, который все сильно хотят купить на «вторичке» 

Автомобили японской компании Honda никогда не страдали от недостатка ликвидности, но как минимум одна ее модель, располагающаяся в сегменте кроссоверов, способна дать фору всем остальным, включая бестселлеру CR-V и даже всем «Тойотам». Накануне выяснилось, что такие машины появились в том числе и в России. Их привезли по параллельному импорту.

По информации Daily-Motor.Ru, в РФ поступила небольшая партия компактных «паркетников» HR-V. Машины 2023 года можно найти сейчас у «серых» дилеров из Владивостока, которые готовы переправить их в любую точку России.

Это кроссоверы, оснащенные гибридной силовой установкой, в основе которой лежит полуторалитровый турбомотор. Машины выпускаются в Китае, но продаются во многих странах мира.

Так, к примеру, в США именно HR-V считается одним из самых желанных автомобилей на вторичном рынке. Согласно отчету, опубликованному агентством «iSeeCars», среднее количество дней, за которое продавцам удается реализовать свои машины на «вторичке», в случае с HR-V составляет 34,4.

По этому показателю субкомпактный «паркетник» Honda опережает седан Acura ILX (35 дней), Toyota Highlander (36 дней), Acura RDX (36 дней), Hyundai Venue (38 дней), Honda Insight (38 дней), Honda CR-V (38 дней), Honda Civic (38 дней), Toyota C-HR (38 дней), а также Toyota Sienna, которую в среднем удается продать на вторичном рынке США за 39 дней.

В России за параллельно импортированные Honda HR-V просят от 3 миллионов 120 до 3 миллионов 900 тысяч рублей, что значительно дороже, чем они стоят на североамериканском рынке (от 23 тысяч 800 долларов или 2,3 миллиона рублей).