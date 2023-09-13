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В Россию завезли кроссовер Honda, который все сильно хотят купить на «вторичке» 

За рубежом его раскупают как "горячие пирожки"

Текст: Алексей Шмидт
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Автомобили японской компании Honda никогда не страдали от недостатка ликвидности, но как минимум одна ее модель, располагающаяся в сегменте кроссоверов, способна дать фору всем остальным, включая бестселлеру CR-V и даже всем «Тойотам». Накануне выяснилось, что такие машины появились в том числе и в России. Их привезли по параллельному импорту.

По информации Daily-Motor.Ru, в РФ поступила небольшая партия компактных «паркетников» HR-V. Машины 2023 года можно найти сейчас у «серых» дилеров из Владивостока, которые готовы переправить их в любую точку России.

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Это кроссоверы, оснащенные гибридной силовой установкой, в основе которой лежит полуторалитровый турбомотор. Машины выпускаются в Китае, но продаются во многих странах мира.

Так, к примеру, в США именно HR-V считается одним из самых желанных автомобилей на вторичном рынке. Согласно отчету, опубликованному агентством «iSeeCars», среднее количество дней, за которое продавцам удается реализовать свои машины на «вторичке», в случае с HR-V составляет 34,4. 

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По этому показателю субкомпактный «паркетник» Honda опережает седан Acura ILX (35 дней), Toyota Highlander (36 дней), Acura RDX (36 дней), Hyundai Venue (38 дней), Honda Insight (38 дней), Honda CR-V (38 дней), Honda Civic (38 дней), Toyota C-HR (38 дней), а также Toyota Sienna, которую в среднем удается продать на вторичном рынке США за 39 дней. 

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В России за параллельно импортированные Honda HR-V просят от 3 миллионов 120 до 3 миллионов 900 тысяч рублей, что значительно дороже, чем они стоят на североамериканском рынке (от 23 тысяч 800 долларов или 2,3 миллиона рублей). 

Источник:Daily-Motor.Ru

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