Владельцы пикапа Tundra массово подают в суд на Toyota

Отзывная кампания, касающаяся топливопровода пикапа Toyota Tundra 2022-2023 годов выпуска, привела к тому, что японскому автопроизводителю теперь приходится отбиваться от своих клиентов в суде.

Всё началось с того, что инженеры «Тойоты» должным образом не продумали крепление топливных трубок, которые в некоторых условиях движения соприкасаются с тормозной магистралью и перетираются.

По состоянию на 7 августа дилеры Toyota в США зафиксировали 14 технических отчетов об этой проблеме, а также 27 гарантийных претензий из 168 тысяч проданных в стране пикапов.

Учитывая небольшое число обращений, в Toyota не спешили с исправлением дефекта, а в качестве временной меры посоветовали дилерам использовать защитные материалы для топливных трубок. Тогда как для тех клиентов, которые уже оплатили ремонт собственными силами, компания была готова выплатить возмещение. Но не тут-то было.

На компанию был подан коллективный иск как от тех, кто столкнулся с проблемой, так и от других владельцев Tundra. Истцом выступает житель Миссисипи Бенджамин Мерфи, который приобрел свой пикап в сентябре 2022 года.

Он не утверждает, что топливопроводы его «Тундры» протекают, зато сетует на то, что его машину теперь «невозможно продать на вторичном рынке». И на ней «страшно ездить».

Основная претензия к Toyota сводится к тому, что ее способы ремонта в рамках отзывной кампании не дают никаких гарантий того, что пикап не столкнется с этой же проблемой в будущем.

Теперь владелец Tundra и его товарищи по несчастью подают на «Тойоту» в суд и требуют выплатить им суммарно 5 миллионов долларов (примерно 473 миллиона рублей по текущему курсу).