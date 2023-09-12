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Дилеры Toyota попросили у компании компактный пикап, но получили отказ

Он мог бы составить конкуренцию бестселлерам Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz

Текст: Алексей Шмидт
Копия Toyota Compact Pickup Render Carscoops Main 1

Как известно, в отличие от России в США очень популярен сегмент пикапов. Многие представители этого сегмента продаются там внушительными тиражами, а одними из самых популярных «легковых» утилитарников являются Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz.

Накануне выяснилось, что председатель совета дилеров Toyota направили в компанию запрос, который подразумевает необходимость появления в ее линейке подобного вида техники.

Якобы он должен отличаться от уже имеющихся Tundra и Tacoma не только размерами, но и технической философией, поскольку этот сегмент сейчас идет в другом направлении, однако получил отказ. 

Toyota Compact Pickup Render Carscoops Main

Представитель североамериканского офиса Toyota заявил, что сейчас компания не готовит ничего нового в этом сегменте, но признал, что субкомпактный пикап это то, что может стать одним из перспективных проектов в будущем.

Напомним, ранее в Сети активно ходили слухи о планах «Тойоты» выпустить пикап, который будет построен на платформе «бюджетника» Corolla. Тогда сообщалось, что машина увидит свет в 2027 году, но только в том случае, если ее разработка стартует уже сегодня.

2027 Toyota Small Pickup Truck Carscoops 002

Судя по свежим комментариям официальных представителей Toyota, по крайней мере пока об этом речи не идет, а значит, если компания подготовит такого конкурента Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz, то точно не в ближайшие 5 лет. 

Источник:CarsCoops
Фото:CarsCoops

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