Дилеры Toyota попросили у компании компактный пикап, но получили отказ

Как известно, в отличие от России в США очень популярен сегмент пикапов. Многие представители этого сегмента продаются там внушительными тиражами, а одними из самых популярных «легковых» утилитарников являются Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz.

Накануне выяснилось, что председатель совета дилеров Toyota направили в компанию запрос, который подразумевает необходимость появления в ее линейке подобного вида техники.

Якобы он должен отличаться от уже имеющихся Tundra и Tacoma не только размерами, но и технической философией, поскольку этот сегмент сейчас идет в другом направлении, однако получил отказ.

Представитель североамериканского офиса Toyota заявил, что сейчас компания не готовит ничего нового в этом сегменте, но признал, что субкомпактный пикап это то, что может стать одним из перспективных проектов в будущем.

Напомним, ранее в Сети активно ходили слухи о планах «Тойоты» выпустить пикап, который будет построен на платформе «бюджетника» Corolla. Тогда сообщалось, что машина увидит свет в 2027 году, но только в том случае, если ее разработка стартует уже сегодня.

Судя по свежим комментариям официальных представителей Toyota, по крайней мере пока об этом речи не идет, а значит, если компания подготовит такого конкурента Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz, то точно не в ближайшие 5 лет.