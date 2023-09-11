Mercedes представил крутую пожарную машину, основанную на знаменитом вездеходе

Для многих G-Class является единственным истинным внедорожником в линейке Mercedes-Benz, но в обширное портфолио этой немецкой компании входят хоть и малоизвестные, но не менее проходимые модели. Одна из них недавно легла в основу пожарной машины, которую скоро будут использовать не только в Германии, но и во всей Европе.

Премьера автомобиля для борьбы с огнем там, где дороги отсутствуют в принципе, состоялась на выставке в Мюнхене.

Машина спроектирована на базе семейства универсальных крупнотоннажных грузовиков Mercedes-Benz под названием Unimog, сходяших с конвейера с 45-го года прошлого столетия.

Их главная «фишка» – впечатляющие внедорожные характеристики, обеспечиваемые внушительным дорожным просветом, а также системой полного привода и портальными осями.

Несмотря на то, что дизельные двигатели постепенно вымирают в Европе, пожарный Unimog будут комплектовать именно таким типом силового агрегата.

Причем заказчик сможет выбирать между 5,1-литровым мотором OM934 или 7,7-литровым OM936, обладающими колоссальным крутящим моментом в 1380 Нм.

Выпуском пожарных «Мерседесов» займется предприятие Wörth am Rhein в Германии. Автомобили будут изготавливать по индивидуальному заказу. Какой окажется цена таких машин – неизвестно.