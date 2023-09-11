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Зрелище не для слабонервных: Lamborghini Gallardo пропустили через самую большую в мире дробилку

В Сети показали крайне странный способ утилизации дорогого суперкара

Текст: Ростислав Архипов
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Одной из самых популярных на YouTube рубрик в автомобильной сфере является покупка дорогих машин, а затем их красочное уничтожение. Представителем такого вида блогеров является Джеймс Дональдсон, называющий себя «MrBeast». Он специализируется на множестве завлекающих зрителей приемах, а недавно обратился в автомобильную сферу.

В Сети набрало бешеную популярность видео этого молодого человека, который приобрел дорогой итальянский суперкар Lamborghini Galladro, после чего сбросил его в самый большой в мире шредер.

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На данный момент ролик посмотрело уже более 90 миллионов человек, и это число продолжает расти. 

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Сброшенный с платформы в измельчитель Gallardo может быть версией этой модели под названием Superleggera, о чем говорит характерное антикрыло сзади. 

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Как можно наблюдать на кадрах, итальянский суперкар, снятый с производства еще 10 лет назад, максимально сопротивляется такому странному виду утилизации, буквально танцуя на зубцах измельчителя. Но только первое время. 

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После того как кузов засасывает в дробилку, с другой ее стороны начинают выходить небольшие кусочки металла и углеродного волокна черного и красного цветов.

Напомним, Lamborghini Gallardo появился в 2003 году. За десятилетие машина стала одной из самых популярных в портфеле автопроизводителя из Болоньи. За весь период производства дилеры «Ламбы» продали 14 тысяч 22 экземпляра «Галлардо».

Фото:MrBeast/YouTube

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