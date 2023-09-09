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Скоро появится первый в мире 6-колесный Lamborghini Urus (видео)

Да, вы не ослышались…

Текст: Алиса Шашкова
Lamborghini Urus 6x6 1

Один из неназванных гаражных сервисов в США взялся за сумасшедший на первый взгляд проект, превращающий ультрапроизводительный кроссовер компании Lamborghini в 6-колесный «супер-паркетник».

Когда эта сумасшедшая задумка будет завершена – неизвестно, но если ее удастся довести до конца, то это будет первый в мире Urus с тремя осями.

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Подробностей о машине очень мало. Самое раннее видео с Urus 6×6, опубликованное в Сети, датируется январем этого года и демонстрирует кроссовер, припаркованный рядом одного из американских автосервисов. Машина на кадрах находится в полуготовом внешнем состоянии.

Учитывая, что Urus – это не самый большой кроссовер, мастерской, стоящей за этим творением, пришлось разрезать его кузов сразу за центральными стойками, удлинить для установки третьей оси, а затем сварить эти части вместе обратно. 

Передние и задние двери, по-видимому, были сохранены в первозданном виде, но удлиненная крыша потребовала установки третьего бокового окна. 

Кроме того, на видео можно заметить, что этот странный Lamborghini обладает новыми задними панелями и увеличенными задними колесными арками.

Источник:CarsCoops

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