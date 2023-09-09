Скоро появится первый в мире 6-колесный Lamborghini Urus (видео)

Один из неназванных гаражных сервисов в США взялся за сумасшедший на первый взгляд проект, превращающий ультрапроизводительный кроссовер компании Lamborghini в 6-колесный «супер-паркетник».

Когда эта сумасшедшая задумка будет завершена – неизвестно, но если ее удастся довести до конца, то это будет первый в мире Urus с тремя осями.

Подробностей о машине очень мало. Самое раннее видео с Urus 6×6, опубликованное в Сети, датируется январем этого года и демонстрирует кроссовер, припаркованный рядом одного из американских автосервисов. Машина на кадрах находится в полуготовом внешнем состоянии.

Учитывая, что Urus – это не самый большой кроссовер, мастерской, стоящей за этим творением, пришлось разрезать его кузов сразу за центральными стойками, удлинить для установки третьей оси, а затем сварить эти части вместе обратно.

Передние и задние двери, по-видимому, были сохранены в первозданном виде, но удлиненная крыша потребовала установки третьего бокового окна.

Кроме того, на видео можно заметить, что этот странный Lamborghini обладает новыми задними панелями и увеличенными задними колесными арками.