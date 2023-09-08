Американцы назвали моторы Hyundai и Kia одними из худших в современных автомобилях

Разрабатывая любой двигатель автопроизводители всегда идут на компромиссы, из-за чего некоторым из них не хватает лошадиных сил, но они компенсируют это крутящим моментом. Другие демонстрируют отличную динамику, но ненадежны, а остальные расходуют много топлива, но зато способны проработать на протяжении десятилетий.

Журналисты американского издания «Jalopnik» решили выяснить какие двигатели современных автомобилей являются худшими нестандартным способом, проведя опрос среди своих читателей.

Одним из вариантов, собравших самое большое количество негативных отзывов со стороны комментаторов, стала линейка моторов корейских компаний Hyundai и Kia под названием Theta II.

Речь идет о 2- и 2,4-литровых бензиновых агрегатах, которые в том числе ставились на такие массовые в России модели как Kia Sportage и Kia Optima, а также Kia Stinger и Genesis G70. Вот что написали пользователи заокеанского автомобильного портала, комментируя надежность моторов Theta II:

«Когда вы слышите рассказы от механиков о том, что они будут заняты несколько недель только заменой двигателей, а их рабочие места «завалены» поврежденными блоками цилиндров, речь практически наверняка идет о двигателях Theta II. И это очень плохая новость для их владельцев».

Напомним, основной проблемой с такими корейскими моторами считается неудачная конструкция их маслонасоса, а также выход из строя катализатора, из-за которых цилиндры силовых агрегатов получали повреждения даже на относительно небольших пробегах.

Кроме того, из-за производственного брака коленчатого вала и подшипников с 2015 года Hyundai и Kia пришлось провести в США несколько крупномасштабных отзывных компаний, потратив почти 3 миллиарда долларов на устранение дефектов и компенсацию владельцам.