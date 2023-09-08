Новый Suzuki Swift появится до конца года

Одна из самых бюджетных моделей компании Suzuki готовится к плановому обновлению, которое должно внести ряд изменений как в ее дизайн, так и техническое оснащение. Накануне в японской прессе появились первые подробности о том, когда стоит ждать премьеры Swift, а также был раскрыт ряд интересных нюансов, касающихся этой модели.

Как пишет авторитетный портал из «страны восходящего солнца» под названием «BestCarWeb», официальный дебют нового «Свифт» должен состояться до конца 2023 года. Сразу после премьеры машина поступит в продажу в Японии, а затем и на других экспортных рынках.

В публикации наших японских коллег говорится о том, что в качестве ориентировочных сроков дебюта нового Swift рассматривается октябрь, когда свои двери для журналистов и общественности откроет выставка Japan Mobility Show.

Напомним, актуальное поколение Suzuki Swift является одной из самых старейших моделей в линейке японского автопроизводителя. Машина дебютировала в конце 2016 года, а значит ее продают уже без малого 7 лет.

Предполагается, что хэтчбек ждут незначительные перемены в дизайне экстерьера и интерьера, а также появления современной гибридной силовой установки на базе 1,2-литрового бензинового ДВС, разработанного компанией Toyota.

Он будет работать по циклу Аткинсона, а значит сможет демонстрировать отличные показатели с точки зрения топливной экономичности.