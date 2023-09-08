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Самый маленький рамный внедорожник в мире прошел проверку на управляемость

Контроль устойчивости спешит на помощь

Текст: Ростислав Архипов
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Классические внедорожники прошли долгий путь с точки зрения улучшения их управляемости.

Современные «рамники» уже совсем не похожи на те машины из 90-х или начала «нулевых», которые были склонны к опрокидыванию при резких маневрах, и благодаря достижениям в области подвески и технологий безопасности способны делать на дороге то, о чем раньше можно было только мечтать. Но как далеко в случае с ними можно зайти? Ответ на этот вопрос дали журналисты испанского издания «km77». 

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Авторы проекта, занимающегося проверкой машин на их управляемость посредством так называемого «лосиного» теста, имитирующего внезапное появление этого парнокопытного животного на дороге, испытали самый компактный вездеход на планете в 2023 году.

У него короткая колесная база, высокий клиренс, а значит он должен быть максимально склонен к опрокидыванию. Или нет?

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Тест начали со скорости в 76 километров в час, которая является минимальной для прохождения этого испытания. В ходе «змейки» Jimny сбил несколько конусов, но не выглядел так, что может перевернуться.

Водители машины жаловались на то, что его ориентированным на бездорожье покрышкам не хватает сцепления, а также на медленную работу рулевой рейки. 

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Испытатели последовательно снижали скорость вплоть до момента, пока «Джимни» не покорилась трасса.

Лучшая попытка пришлась на отметку в 68 километров в час. Это не самый выдающийся показатель, но неплохой для высокого внедорожника с короткой колесной базой и узкими шинами. 

Причем во время совершения резких маневров внедорожник каждый раз вывешивал одно из задних колес, что выглядело как очень нестабильное поведение. 

Источник:Top Gear Philippines

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