Самый маленький рамный внедорожник в мире прошел проверку на управляемость

Классические внедорожники прошли долгий путь с точки зрения улучшения их управляемости.

Современные «рамники» уже совсем не похожи на те машины из 90-х или начала «нулевых», которые были склонны к опрокидыванию при резких маневрах, и благодаря достижениям в области подвески и технологий безопасности способны делать на дороге то, о чем раньше можно было только мечтать. Но как далеко в случае с ними можно зайти? Ответ на этот вопрос дали журналисты испанского издания «km77».

Авторы проекта, занимающегося проверкой машин на их управляемость посредством так называемого «лосиного» теста, имитирующего внезапное появление этого парнокопытного животного на дороге, испытали самый компактный вездеход на планете в 2023 году.

У него короткая колесная база, высокий клиренс, а значит он должен быть максимально склонен к опрокидыванию. Или нет?

Тест начали со скорости в 76 километров в час, которая является минимальной для прохождения этого испытания. В ходе «змейки» Jimny сбил несколько конусов, но не выглядел так, что может перевернуться.

Водители машины жаловались на то, что его ориентированным на бездорожье покрышкам не хватает сцепления, а также на медленную работу рулевой рейки.

Испытатели последовательно снижали скорость вплоть до момента, пока «Джимни» не покорилась трасса.

Лучшая попытка пришлась на отметку в 68 километров в час. Это не самый выдающийся показатель, но неплохой для высокого внедорожника с короткой колесной базой и узкими шинами.

Причем во время совершения резких маневров внедорожник каждый раз вывешивал одно из задних колес, что выглядело как очень нестабильное поведение.