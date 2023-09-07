Замену Kia Sportage впервые застукали без камуфляжа в естественной среде обитания

Спустя две недели после того, как Kia выложила в интернет первые фотографии своего нового компактного кроссовера EV5, электрический «паркетник» засветился в ходе испытаний на дорогах общего пользования в Южной Корее.

Машина, кузов которой впервые не был скрыт камуфляжной пленкой, была запечатлена стоя в пробке неподалеку от центра Сеула.

В объектив фотошпионов попал автомобиль серого цвета. Кроссовер, позиционирующийся как электрическая альтернатива бестселлера Kia Sportage, получил дизайн, схожий со всей линейкой «батарейных» моделей корейской марки, построенных на платформе E-GMP.

Здесь и необычная оптика, и отсутствие ненужной для электрокара радиаторной решетки, а также необычные колесные диски и скрытые в кузове дверные ручки.

Длина Kia EV5 должна составить 4,6-метра, а расстояние между осями кроссовера будет равно 2,7-метрам. Продавать автомобиль будут исключительно в 5-местном исполнении.

В качестве силовой установки для него на первых порах предложат исключительно 218-сильный электромотор, установленный сзади, связку которому составит тяговый аккумулятор на 82 кВт/ч, обеспечивающий EV5 запас хода в 600 километров.

Первым рынком для новинки Kia должен стать Китай, после чего в 2024 году машина появится в Южной Корее, а также других странах мира.

Не исключено, что среди них окажется и Россия, если к тому времени корейцы решат возобновить поставки своих машин в РФ. В противном случае вместо них поставками EV5 в РФ практически наверняка займутся параллельные импортеры.