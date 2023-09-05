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Старый самосвал Mitsubishi переделали в крутой автодом для кочевников: много фото

Его переоборудование обошлось владельцам в 3,8 млн рублей

Текст: Михаил Романченко
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За последние годы количество необычных домов на колесах выросло в геометрической прогрессии. Авторы одного из таких проектов Марк и Марина продемонстрировали собственный вариант комфортного автодома, который выделяется на фоне остальных своим исходником. 

Если обычно кемперы изготавливаются из вышедших на пенсию служебных машин, таких как автомобили скорой помощи, фургоны и средства доставки товаров, то в случае с этим домом на колесах все немного не так. 

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В основу автодома, получившего название «Стелс-кемпер» за то, что он максимально скрывает свои авантюрные амбиции, лег старый грузовик Mitsubishi Fuso, обладающий массивной рамой. 

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Как утверждают его авторы и владельцы, получившийся автомобиль – это не просто кемпер выходного дня, а дом, в котором супруги ведут кочевой образ жизни.

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Mitsubishi Fuso, который был переделан в мобильное жилище, начинал свою жизнь как самосвал, но его заднюю часть впоследствии заменили на нестандартный кузов, сделанный парой собственными руками.

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В результате получилось пространство, сопоставимое с квартирой-студией, в котором уместились спальня, гостиная и мини-кухня. А если понадобится больше места, то ряд панелей грузовика имеют распашную конструкцию, тем самым увеличивая размер автодома.

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Большая часть бортовых систем кемпера питается от солнечных батарей, а вода, необходимая для жизни в таком странном автодоме хранится в специальных баках. 

Утверждаемся, что на переоборудование самосвала Mitsubishi супруги потратили 37 тысяч долларов (3 миллиона 800 тысяч рублей), что гораздо дешевле, чем стоит квартира в большинстве Штатов. 

Источник:TopGear

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