Раскрыты 5 «внедорожных» Toyota, которые с большой вероятность проедут без поломок 400 тысяч км

Компания Toyota славится своей линейкой SUV-моделей, которые, как и легковые машины марки считаются одними из самых надежных автомобилей на планете. Но какие из них можно назвать самыми крепкими? Ответить на этот вопрос решили американские журналисты из издания «Motorbiscuit».

В своем рейтинге они опирались на исследование американского агентства «iSeeCars», в котором рассматривался шанс тем или иным автомобилям преодолеть пробег в 250 тысяч миль или 400 тысяч километров.

Что интересно, в отчете «iSeeCars» в среднем автомобили имеют всего 11,8% шанса достигнуть этой отметки на одометре без каких-либо технических неисправностей, но в случае с отдельными кроссоверами и внедорожниками Toyota этот показатель гораздо выше.

Так, к примеру, наибольшая вероятность приблизиться к пробегу в 400 тысяч км без поломок (47,9%) есть у владельцев внедорожников Toyota Land Cruiser. Серебро с небольшим отставанием досталось Toyota Sequoia (47,1%), а бронзу получил Toyota 4Runner с результатом в 41%.

Значительно в прогнозируемой надежности этой рамной тройке уступают популярные кроссоверы японской марки, но все же входят в ТОП-5 по этому показателю.

Например, Toyota RAV4 по версии американских аналитиков, способен преодолеть отметку пробега в 400 тысяч километров в 18,1% случаев, а Toyota Highlander имеет только 17,5-процентный шанс достичь такого же показателя.