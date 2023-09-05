Renault показала новый 7-местный Grand Kangoo: теперь еще и полностью электрический

В рамках открывающегося автосалона в Мюнхене состоялась официальная премьера пассажирского универсала Renault Grand Kangoo.

Самый продаваемый коммерческий автомобиль французской марки отличается от простого «Кангоо» увеличенной колесной базой, семью сиденьями в салоне, а также наличием отныне у него полностью электрической модификации.

Внешне автомобиль повторяет грузовую модификацию, но обладает семью посадочными местами, которые можно выдвигать, складывать или убирать в зависимости от необходимости. Машине достался багажник объемом 500 литров, который можно увеличить до 3750 литров путем трансформации двух рядов сидений.

В качестве двигателя машине достанется бензиновый 130-сильный турбомотор, работающий в связке с 6-скоростной МКПП или 7-диапазонным «роботом», а также 95-сильный «дизель», агрегатированный 6-ступенчатой «механикой».

Альтернативный вариант – полностью электрический Grand Kangoo с силовой установкой мощностью 90 кВт и литий-ионной батареей емкостью 45 кВт/ч, обеспечивающей дальность хода на одном заряде до 265 километров. Благодаря поддержке зарядки мощностью 80 кВт, пополнить запас аккумулятора с 10 до 80 процентов можно будет всего за 27 минут.

Выпуском машины займется завод Renault во Французском Мобеже. Прием заказов на такие универсалы стартуют в конце года, а поставки начнутся в первом квартале 2024-го.