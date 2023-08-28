Что будет, если скрестить новый Toyota Land Cruiser и Suzuki Jimny – есть ответ

Компании Toyota и Suzuki уже много лет являются партнерами, выпуская автомобили на отдельных рынках по схеме бейдж-инжиниринга, то есть одни и те же машины, но с разным дизайном и шильдиками.

Яркими примерами такого сотрудничества являются модели Across и RAV4 в Европе, Toyota Starlet и Suzuki Baleno в Южной Африке, а также Toyota Urban Cruiser и Grand Vitara в Индии.

Независимый дизайнер с ником «Theottle» решил представить, что, если бы компании устроили коллаборацию между двумя своими самыми популярными внедорожниками, подготовив машину с дизайном Jimny, но при этом кузовом нового Land Cruiser Prado (250).

Как видно на опубликованных рендерах, проект был назван Jumbo. Он совмещает в себе экстерьер модели Suzuki Jimny и новой генерации «младшего» Land Cruiser.

Несмотря на заметную разницу в размерах между 5-дверным внедорожником «Сузуки» и «Прадо», квадратные линии компактного вездехода на удивление хорошо слились с пропорциями крупной Toyota.

Даже выпуклость на боковых окнах можно интерпретировать как отсылку к аналогичной черте стиля, которая когда-то была у модели Vitara.

Впрочем, даже с учетом того, что получившийся проект выглядит почти как настоящий автомобиль, реализовывать его в жизнь с вероятностью в 100 процентов никто не будет. У Land Cruiser Prado (250) уже существует близнец в виде премиального Lexus GX, а Suzuki традиционно ориентирован на более компактные и недорогие сегменты мирового рынка.