Как можно стать владельцем Mercedes Gelandewagen за 210 тысяч рублей: необычный способ

Mercedes-Benz G-Class является одним из самых дорогих автомобилей в линейке немецкой марки из Штутгарта. Его покупают не только за внедорожные возможности, но еще и для того, чтобы продемонстрировать окружающим состоятельность владельца.

Но что если вам скажут, что приобрести Gelandewagen можно всего за 210 тысяч рублей? Это реально, но, конечно, исключительно с рядом нюансов.

Стать обладателем G-Class за небольшие деньги можно благодаря усилиям одной из неназванных китайских компаний, которая создала собственный вариант этого внедорожника, выставив его на продажу на местном портале «Alibaba».

Китайский аналог «Гелендвагена» представляет собой автомобиль, дизайн которого максимально приближен к оригиналу. Но, разумеется, кроме внешнего вида ничего общего с рамным внедорожником Mercedes-Benz у него нет.

Во-первых, машина является крохотной (ее длина всего 2,9-метра). Во-вторых – это чистый электрокар, да еще и только с передним приводом.

В салоне с трудом сможет разместиться до четырех пассажиров, а максимальная скорость автомобиля ограничена на отметке в 40 километров в час.

Благодаря небольшим размерам и легкому весу максимальная дальность хода на одном заряде китайской подделки на G-Class варьируется в пределах 110 километров, чего должно быть достаточно для эксплуатации в городе.

Но самое интересное в этом проекте, судя по надписи на кофре «запаски» носящем название Difeng – это его цена. Авторы машины продают ее за смешные даже по меркам подделки такого рода деньги – 2200 долларов или около 210 тысяч рублей по текущему курсу.