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Как можно стать владельцем Mercedes Gelandewagen за 210 тысяч рублей: необычный способ

Лайфхак внезапно обнаружился на сайте Alibaba

Текст: Алексей Шмидт
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Mercedes-Benz G-Class является одним из самых дорогих автомобилей в линейке немецкой марки из Штутгарта. Его покупают не только за внедорожные возможности, но еще и для того, чтобы продемонстрировать окружающим состоятельность владельца.

Но что если вам скажут, что приобрести Gelandewagen можно всего за 210 тысяч рублей? Это реально, но, конечно, исключительно с рядом нюансов.

Стать обладателем G-Class за небольшие деньги можно благодаря усилиям одной из неназванных китайских компаний, которая создала собственный вариант этого внедорожника, выставив его на продажу на местном портале «Alibaba».

alibaba g class edited

Китайский аналог «Гелендвагена» представляет собой автомобиль, дизайн которого максимально приближен к оригиналу. Но, разумеется, кроме внешнего вида ничего общего с рамным внедорожником Mercedes-Benz у него нет.

Во-первых, машина является крохотной (ее длина всего 2,9-метра). Во-вторых – это чистый электрокар, да еще и только с передним приводом. 

В салоне с трудом сможет разместиться до четырех пассажиров, а максимальная скорость автомобиля ограничена на отметке в 40 километров в час.

Благодаря небольшим размерам и легкому весу максимальная дальность хода на одном заряде китайской подделки на G-Class варьируется в пределах 110 километров, чего должно быть достаточно для эксплуатации в городе. 

fake mercedes g wagon alibaba

Но самое интересное в этом проекте, судя по надписи на кофре «запаски» носящем название Difeng – это его цена. Авторы машины продают ее за смешные даже по меркам подделки такого рода деньги – 2200 долларов или около 210 тысяч рублей по текущему курсу. 

Источник:Daily-Motor.Ru
Фото:Alibaba

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